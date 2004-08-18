Начальная з/п 100 USD. График свободный, Ваше местонахождение значения не имеет.

Требуется профи, способный грамотно раскрутить/развить проект Sexiest.ru

Желательны навыки программирования на PHP и (или) способности к Web Design.

После просмотра страницы Sexiest.ru, заинтересованным прошу отвечать в Приватных Сообщениях на 3 вопроса:

1 Что вы сделайте сразу, начав работать над проектом (по пунктам)?

2 Какие реально достижимые цели проекта Вы видите на ближайшие 2 месяца?

3 Если у Вас есть готовые работы (или домашняя страничка) было бы хорошо увидеть линк.