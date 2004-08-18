Разработайте красивые выдвижные меню для сайтов, учитывая различные типы и цветовые решения. Ожидается креативный подход и адаптивность дизайна.
Для долгосрочного сотрудничества разискивается модератор проекта Sexiest.ru
Начальная з/п 100 USD. График свободный, Ваше местонахождение значения не имеет.
Требуется профи, способный грамотно раскрутить/развить проект Sexiest.ru
Желательны навыки программирования на PHP и (или) способности к Web Design.
После просмотра страницы Sexiest.ru, заинтересованным прошу отвечать в Приватных Сообщениях на 3 вопроса:
1 Что вы сделайте сразу, начав работать над проектом (по пунктам)?
2 Какие реально достижимые цели проекта Вы видите на ближайшие 2 месяца?
3 Если у Вас есть готовые работы (или домашняя страничка) было бы хорошо увидеть линк.
Заявки фрилансеров
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