Требуется разработка дизайна сайта с уже утвержденными цветовыми решениями. Фрилансер должен учесть все детали и создать привлекательный и функциональный интерфейс.
Разработка дизайна сайта
Требуется разработать дизайн сайта организации "Мастерская художественной ковки "Булат", которая занимается кованными изделиями.
Основные требования:
1. Объем графики не должен превышать 50kb
2. Можно использовать флеш
3. Предусмотреть разбиение главной страницы на 3 подраздела: 3.1 [КОВКА] 3.2 [ДАМАССКАЯ СТАЛЬ], где будут расположены булатные ножи 3.3 [АНТИКВАРИАТ] - раздел, посвященный старинному оружию
По проведенному тендеру, мы выберем работу.
Оставляйте, пожалуйста, ссылки на работы.
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