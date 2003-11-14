Необходимо разработать логотип для загрузки программы, значок для исполняемого файла и картинки для кнопок на главной форме. Логотип должен быть стильным, а картинки должны отражать действие кнопок, добавляя динамики интерфейсу. Примеры: The Bat!, Outlook, Total Commander.