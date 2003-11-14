Необходимо разработать логотип для загрузки программы, значок для исполняемого файла и картинки для кнопок на главной форме. Логотип должен быть стильным, а картинки должны отражать действие кнопок, добавляя динамики интерфейсу. Примеры: The Bat!, Outlook, Total Commander.
Корпоративный стиль (проектная разработка)
Создание 3-х проектных логотипов, разработка "корпоративного стандарта" для
1. Счетов
2. Писем
3. Факсов
(визиток и пр. предлагать не нужно - проектная разработка).
3-х компаний.
Требуется разработать 3 разных логотипа, 3 разных "Шапки". Наличие слогана приветствуется. В конце хотелось бы получить 3 .doc файла с разработанной шапкой + исходники графики.
Оплата в Webmoney. После первых утвержденных макетов возможна предоплата 50%.
Срок исполнения - максимум неделя.
В предложениях прошу ссылаться на конкретные выполненные работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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