Корпоративный стиль (проектная разработка)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт3 заявки300 просмотров

Создание 3-х проектных логотипов, разработка "корпоративного стандарта" для

1. Счетов

2. Писем

3. Факсов

(визиток и пр. предлагать не нужно - проектная разработка).

3-х компаний.

Требуется разработать 3 разных логотипа, 3 разных "Шапки". Наличие слогана приветствуется. В конце хотелось бы получить 3 .doc файла с разработанной шапкой + исходники графики.

Оплата в Webmoney. После первых утвержденных макетов возможна предоплата 50%.

Срок исполнения - максимум неделя.

В предложениях прошу ссылаться на конкретные выполненные работы.

21 год назад
Traffic
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

itguide
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

itguide
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

  • Похожие заказы

  • Создание логотипа, значка, картинок для кнопок к Windows-программе

    $20

    Необходимо разработать логотип для загрузки программы, значок для исполняемого файла и картинки для кнопок на главной форме. Логотип должен быть стильным, а картинки должны отражать действие кнопок, добавляя динамики интерфейсу. Примеры: The Bat!, Outlook, Total Commander.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Лого дизайн

    $60

    Требуется разработка логотипа для компании TheCompuWiz, занимающейся компьютерным обучением и технической поддержкой. Необходимо предоставить 5-7 начальных вариантов логотипа с комбинацией иконки и шрифта. После выбора варианта, требуется доработка и отправка векторных файлов. Срок выполнения — до 1.08.04.

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Редизайн логотипа

    $10

    Требуется редизайн существующего логотипа с фокусом на одном из элементов. Необходимо улучшить общий дизайн, сохранив ключевой элемент. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Логотип

    $15

    Необходимо разработать логотип для программы под названием VotePro. Ожидается создание уникального и запоминающегося дизайна, который будет эффективно представлять бренд. Важно учесть современные тенденции в дизайне логотипов.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    21 год назад

  • Логотип

    $10

    Требуется разработка логотипа для инвестиционной компании, включающего название компании, адрес сайта и слоган "Получи реальную прибыль!". Логотип должен быть предоставлен в формате PNG или Photoshop.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    22 года назад

  • Логотип для сайта

    $10

    Требуется создать уникальный логотип для сайта Oplata.kz, системы мгновенной оплаты товаров и услуг. Логотип должен включать имя бренда и слоган 'Оплати мгновенно'. Максимальный размер - 180x60 пикселей, фон - цвет #0066CC. Формат файлов: PhotoShop или PhotoPaint. Премия за анимацию логотипа во флэше.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    22 года назад

  • Лого для форума

    $3

    Требуется разработка логотипа для форума с оплатой за сообщения. Размер лого должен быть 249x59 пикселей. Тематика дизайна - золото, соответствующая системе выплат форума (E-Gold).

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    22 года назад