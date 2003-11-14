Требуется разработка логотипа для компании TheCompuWiz, занимающейся компьютерным обучением и технической поддержкой. Необходимо предоставить 5-7 начальных вариантов логотипа с комбинацией иконки и шрифта. После выбора варианта, требуется доработка и отправка векторных файлов. Срок выполнения — до 1.08.04.
Создание логотипа, значка, картинок для кнопок к Windows-программе
Логотип - картинка при загрузке программы (по примеру The Bat!, Outlook и других программ), ico - значок к исполняемому файлу программы, картинки к кнопкам - внизу главной формы программы есть кнопки (по примеру Total Commander'а), их хотелось бы "оживить" с помощью логических по действию картинок на них.
Выбранный исполнитель
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