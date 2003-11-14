Логотип - картинка при загрузке программы (по примеру The Bat!, Outlook и других программ), ico - значок к исполняемому файлу программы, картинки к кнопкам - внизу главной формы программы есть кнопки (по примеру Total Commander'а), их хотелось бы "оживить" с помощью логических по действию картинок на них.