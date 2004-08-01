Требуется редизайн существующего логотипа с фокусом на одном из элементов. Необходимо улучшить общий дизайн, сохранив ключевой элемент. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Лого дизайн
Нужно в краткий срок (до 1.08.04) сделать логотип компании.
Название компонии и слова которые будут отображаться в логотипе: TheCompuWiz или TheCompuWiz.com
От разработчика требуется - 5-7 начальных разных вариантов логотипа. А затем доработка понравившегося варианта. После утверждения изображения логотипа, я оплачиваю проект и разработчик высылает векторные файлы логотипа.
Требования к внешнему виду логотипа:
Combination Iconic/Font (комбинация иконки и шрифта)
complex
realistic
corporate
smooth
not sure
big business
strong
elegant
descriptive
serious
timeless
futurisitic
brighter
informational
informative
secure
Компания занимается - Computer Training, Technical Support, Website Development & Marketing
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт21 год назад
- $15
Необходимо разработать логотип для программы под названием VotePro. Ожидается создание уникального и запоминающегося дизайна, который будет эффективно представлять бренд. Важно учесть современные тенденции в дизайне логотипов.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен21 год назад
- $10
Требуется разработка логотипа для инвестиционной компании, включающего название компании, адрес сайта и слоган "Получи реальную прибыль!". Логотип должен быть предоставлен в формате PNG или Photoshop.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен21 год назад
- $10
Требуется создать уникальный логотип для сайта Oplata.kz, системы мгновенной оплаты товаров и услуг. Логотип должен включать имя бренда и слоган 'Оплати мгновенно'. Максимальный размер - 180x60 пикселей, фон - цвет #0066CC. Формат файлов: PhotoShop или PhotoPaint. Премия за анимацию логотипа во флэше.Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт22 года назад
- $3
Требуется разработка логотипа для форума с оплатой за сообщения. Размер лого должен быть 249x59 пикселей. Тематика дизайна - золото, соответствующая системе выплат форума (E-Gold).Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт22 года назад