Нужно в краткий срок (до 1.08.04) сделать логотип компании.

Название компонии и слова которые будут отображаться в логотипе: TheCompuWiz или TheCompuWiz.com

От разработчика требуется - 5-7 начальных разных вариантов логотипа. А затем доработка понравившегося варианта. После утверждения изображения логотипа, я оплачиваю проект и разработчик высылает векторные файлы логотипа.

Требования к внешнему виду логотипа:

Combination Iconic/Font (комбинация иконки и шрифта)

complex

realistic

corporate

smooth

not sure

big business

strong

elegant

descriptive

serious

timeless

futurisitic

brighter

informational

informative

secure

Компания занимается - Computer Training, Technical Support, Website Development & Marketing