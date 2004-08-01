Лого дизайн

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт11 заявок285 просмотров

Нужно в краткий срок (до 1.08.04) сделать логотип компании.

Название компонии и слова которые будут отображаться в логотипе: TheCompuWiz или TheCompuWiz.com

От разработчика требуется - 5-7 начальных разных вариантов логотипа. А затем доработка понравившегося варианта. После утверждения изображения логотипа, я оплачиваю проект и разработчик высылает векторные файлы логотипа.

Требования к внешнему виду логотипа:

Combination Iconic/Font (комбинация иконки и шрифта)

complex

realistic

corporate

smooth

not sure

big business

strong

elegant

descriptive

serious

timeless

futurisitic

brighter

informational

informative

secure

Компания занимается - Computer Training, Technical Support, Website Development & Marketing

21 год назад
logodev
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

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Нет заявок фрилансеров

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