Редизайн логотипа

Требуется создать уникальный логотип для сайта Oplata.kz, системы мгновенной оплаты товаров и услуг. Логотип должен включать имя бренда и слоган 'Оплати мгновенно'. Максимальный размер - 180x60 пикселей, фон - цвет #0066CC. Формат файлов: PhotoShop или PhotoPaint. Премия за анимацию логотипа во флэше.