Редизайн логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт26 заявок306 просмотров

Необходимо сделать редизайн - улучшить существующий логотип.

Один из элементов оставить - все строить вокруг него.

21 год назад
cfweb
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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