Необходимо разработать логотип для программы под названием VotePro. Ожидается создание уникального и запоминающегося дизайна, который будет эффективно представлять бренд. Важно учесть современные тенденции в дизайне логотипов.
Редизайн логотипа
Необходимо сделать редизайн - улучшить существующий логотип.
Один из элементов оставить - все строить вокруг него.
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