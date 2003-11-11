Требуется разработка уникального логотипа для сайта системы мгновенной оплаты товаров и услуг (магазин товаров с мгновенной доставкой) Oplata.kz. В логотипе должен присутствовать брэнд системы (Oplata.kz) и слоган - "Оплати мгновенно". Максимальный размер логотипа - 180x60. Фон - сплошная заливка цветом

#0066CC. Логотип должен быть представлен в формате PhotoShop или PhotoPaint. При наличии дополнительно логотипа с анимацией во флэше будет премия.