Нужно доработать скрипты САР

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка523 просмотра

Нужно доработать скрипты САР. Сделать чтобы можно было размещать код на сайте пользователя, рассылку писем с контролем чтения, и баннерные показы или текстовые.

21 год назад
asd2
Effect 
49 лет
22 года в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

rjevski
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$10
15 дней
Не обращайте к нему Полное кидалово! Переслал ему скрипты, так и ничего не получил.

Заявки фрилансеров

rjevski
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

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