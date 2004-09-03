Требуется срочно сделать интерактивную таблицу на сложном уровне в MS Excel. Срок исполнения - 2 дня максимум. Работы не очень много, но человек, не разбирающийся в программе на уровне профи, не успеет закончить в срок.

В отзывах желательно коротко рассказать об уровне владения программой.