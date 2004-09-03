Требуется профи по MS Excel

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок351 просмотр

Требуется срочно сделать интерактивную таблицу на сложном уровне в MS Excel. Срок исполнения - 2 дня максимум. Работы не очень много, но человек, не разбирающийся в программе на уровне профи, не успеет закончить в срок.

В отзывах желательно коротко рассказать об уровне владения программой.

21 год назад
Traffic
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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