Требуется разработать надежный движок, аналогичный www.doxod.ru, с удобной администраторской панелью для управления контентом. Ожидается качественная реализация всех необходимых функций для удобства пользователей и администраторов.
Виртуальная галерея
Нужно создать (или доработать существующий) движок виртуальной художественной галереи.
Галерея расчитана на несколько десятков авторов, возможность различных манипуляций с картинами, регистрацию зрителя/покупателя.
Увидеть существующую картинную галерею, администраторскую панель и все необходимые шаблоны можно
Выбранный исполнитель
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