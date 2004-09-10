Создайте Perl-скрипт для очистки XML-документа RSS, чтобы он стал совместим с любым RSS 2.0 новостным ридером. Задача включает удаление лишних пробелов, замену не-ASCII символов на ASCII, удаление HTML-кода и комментариев. Используйте Perl 5.8.3 и модули CPAN по необходимости.
FLASH-аналог игрового видео слот-аппарата RESIDENT
Нужно создать FLASH-аналог игрового видео слот-аппарата RESIDENT
Описание игрового аппарата:
http://www.igrosoft.ru/production/videoslot/13/index.htm
Графику нужно просто перерисовать, придумывать дизайн не нужно.
ФОто: http://www.slotgame.ru/products/images/3/20p.jpg
Игра должна вестись на деньги:
(подключение платежных систем Web Money, Yandex, E-port)
а также вариант бесплатной игры на очки.
Три вида настройки аппарата: щедрый, основной, жадный.
Подробности после одобрения заказа.
Выбранный исполнитель
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