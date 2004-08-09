Нужно реализовать wap чат на php.

Основные функции:

-приватные сообщения

-игнор лист

-список "кто в чате" на главной странице

-несколько статусов участников в зависимости от количества отправленных сообщений

-несколько статусов администраторов: админ, модератор, опытный участник

-страница с анкетными данными пользователя

-ссылки помещенные в общее окно чата (определять по первым http://) должны выделяться и естественно ссылаться

Подробности после того как начнем с вами работать. Меня пока интересует ваша цена и срок исполнения. Проект не коммерческий поэтому много заплатить не сможем