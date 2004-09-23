Требуется разработать или доработать движок виртуальной художественной галереи, включая администраторскую панель и функционал для нескольких десятков авторов. Необходимо реализовать регистрацию зрителей, возможность манипуляций с картинами и подбор рам. Срок выполнения 2-3 недели. Изучите существующую галерею для понимания объема работ.
Xml парсер и ресайз картинок
Есть скрипт каталога ссылок(http://www.full-soft.com), к нему нужно дописать две вещи,
1. xml парсер (для пад-файлов) как на xttp://www.getsomesoft.net/submit.html......т.е. чтобы при указании урла к xml файлу данные из него загонялись в mysql базу+ чтобы была возможность обновления базы...что-то вроде давишь на кнопочку идет проверка на изменение xml файлов, если есть изменения данные в базе обновляется...вобщем-то парсер есть здесь http://www.asp-shareware.org/pad/ остается его только внедрить
2. ресайз скриншотов...т.е. чтобы при добавлении урла к скриншоту скрипт закачивал его на сервер и менял размер...
Заявки фрилансеров
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