Есть скрипт каталога ссылок(http://www.full-soft.com), к нему нужно дописать две вещи,

1. xml парсер (для пад-файлов) как на xttp://www.getsomesoft.net/submit.html......т.е. чтобы при указании урла к xml файлу данные из него загонялись в mysql базу+ чтобы была возможность обновления базы...что-то вроде давишь на кнопочку идет проверка на изменение xml файлов, если есть изменения данные в базе обновляется...вобщем-то парсер есть здесь http://www.asp-shareware.org/pad/ остается его только внедрить

2. ресайз скриншотов...т.е. чтобы при добавлении урла к скриншоту скрипт закачивал его на сервер и менял размер...