WAP-чат на php

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка599 просмотров

Нужно создать wap-чат средствами PHP + MySQL. Подробности после контакта.

MySQLPHP
21 год назад
Trump
21 год в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SunDrop
42 года
21 год в сервисе
Был
15 лет назад
21 год назад
$5
20 дней

Заявки фрилансеров

SunDrop
42 года
21 год в сервисе
Был
15 лет назад
21 год назад

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