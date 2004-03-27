Разработайте скрипт, который определяет, установлена ли на устройстве пользователя Windows XP с SP1 или SP2. Скрипт должен перенаправлять пользователей на соответствующие домашние страницы в зависимости от версии операционной системы.
Скрипт каталога ссылок наподобе www.softportal.com, softodrom
нужно создание скрипта,в котором можно размещать разные ссылки,создавать категории ссылок...
К примеру
Программы
Рефераты
MP3 и тому подобное
Примеры таких скриптов..
и много других......
Выбранный исполнитель
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