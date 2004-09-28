Требуется разработать WAP-чат с использованием PHP и MySQL. Необходимо создать функционал для общения пользователей и интеграцию с базой данных. Подробности будут предоставлены после начала работы.
Рекламный блок
Требуется реализация продаж текстовой рекламы на сайте в виде 5-10 блоков по 25-50 символов.
Нижний блок вытеснятеся последним купленным
Предпочтителен прием оплат через Webmoney или E-Gold
Пример аналогичной разработки - правый верхний рекламный блок сайта http://www.yourbubble.com
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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