Необходимо реализовать WAP-чат на PHP с функциями приватных сообщений, игнор-листа и отображения активных участников. В проекте должны быть разные статусы для участников и администраторов, а также страница с анкетными данными пользователей. Ссылки в чате должны быть кликабельными. Уточнение деталей после начала работы.