Разработайте скрипт, который определяет операционную систему пользователя и выполняет редирект на соответствующие страницы: index1.php для Win XP Sp1, index2.php для Win XP Sp2 и index3.php для других ОС. Скрипт должен быть простым и эффективным. Оплата будет произведена через WebMoney после успешного завершения работы и демонстрации результата.