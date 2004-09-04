Примите участие в конкурсе на ре-дизайн сайта Sexiest.ru с вознаграждением 200 USD. Требуется разработать дизайн главной страницы и логотипа, улучшить навигацию и визуальное восприятие. Работы принимаются до 20 сентября 2004 года. Возможность дальнейшего сотрудничества для победителя.
Дизайн (интернет-галерея)
Требуеться дизайн галереи (современное искусство). Необходим только дизайн, без скриптов.
Заявки фрилансеров
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