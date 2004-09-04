Ищется фрилансер для редизайна интернет-магазина на конкурсной основе. Необходимо создать уникальный и современный дизайн, который привлечет внимание пользователей. Учитывайте современные тренды и подходы в веб-дизайне. Эскизы могут быть использованы даже в случае неудачи в конкурсе.