SiteWWW - ежедневные обзоры сайтов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок429 просмотров

Требуется редизайн существующего дизайна сайта www.SITEWWW.ru

Обязателен информативный, легкий и удобный стиль оформления. Малозагруженность. СМИ.

От $30 до $200, в зависимости от результата работы.

Обязательна авторская графика (иконки, иллюстрации, логотип, цвет. схема и т.д.)

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21 год назад
Copyright
125 лет
21 год в сервисе
Был
19 лет назад

Выбранный исполнитель

web82
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$100
30 дней

Заявки фрилансеров

web82
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

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