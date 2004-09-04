Требуется разработка дизайна сайта для конкурса красоты. Необходимо предоставить 2 мокапа в формате JPG, выполненных в Adobe Photoshop 8.0. Все PSD файлы должны быть переданы заказчику по завершении работы. Резка PSD и HTML кодинг будет выполняться разработчиком.
Требуется Web Designer
Требуется Web Designer со знанием дела.
Оплата договорная.
Просьба включить в резюме требования по заработной плате.
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