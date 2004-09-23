Требуется изготовить дизайн для ролевой онлайн игры Pets Arena!

Что бы увидеть игру Вы можите зайти на http://pa.badya.net/ и предложить свой вариант дизайна для неё!

Разработчик, который изготовит наилучший дизайн будет приглашен к участию в разработке проекта в челиком!

Присылайте ссылки на Ваши предложения дизайна для онлайн игры!