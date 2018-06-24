Бизнес план

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт11 заявок319 просмотров

Необходимо написать бизнес план по производственному заводу мясных изделий. Вся приложенная информация при личном общении.

7 лет назад
guest_15339025149054
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров