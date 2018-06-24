Специалист для анализа конкурентов

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
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Нужен специалист для анализа конкурентов, их ценовой политики. Требуются профессиональные рекомендации по ценовой политике для нашей компании, с учетом полученной информации о конкурентах.

7 лет назад
osetrova83
42 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

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