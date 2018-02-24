Фин.модель строительства коттеджного поселка

Финансовые услугиЗакрыт4 заявки179 просмотров
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Добрый день. Необходима разработка финансовой модели для строительства коттеджного поселка

6 лет назад
guest_15230366525662
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад