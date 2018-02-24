Фин.модель строительства коттеджного поселка

Разработка финансовой модели строительства коттеджного поселка
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Добрый день. Необходима разработка финансовой модели для строительства коттеджного поселка
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