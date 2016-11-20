Исследование украинского рынка бухгалтерских услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт3 заявки173 просмотра

Необходимо провестиисследование украинского рынка бухгалтерских услуг (финансового менеджмента).Примерная структураотчета:

  • Структура рынка по типам услуг
  • Профили ведущих игроков
  • Объем рынка в количественном иденежном выражении
  • Драйвера роста, тренды
Потребуется опыткак в деск-ресерче так и в интервьюировании ведущих игроков. Приподаче заявки просьба в первой строке указать слово «МИ_фин», примерный диапазонстоимости, примерные сроки реализации проекта и наиболее близкие проекты,

которые делались в прошлом.

8 лет назад
andr35
Андрей 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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