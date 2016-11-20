Написание бизнес плана

Требуется сделать краткий swot-анализ для будущего магазина (товары для взрослых) с планируемым начальным ежемесячным товарооборотом в пределах 57 тыс рублей. Магазин расположен в коттеджном посёлке Купань за оз. Плещеево (140 км от МКАД по Ярославскому ...