Написание бизнес плана

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт7 заявок253 просмотра

Необходимо написать бизнес план платежной системы, требования отправим откликнувшимся для оценки стоимости и примерного времени выполнения задачи

8 лет назад
annafransiska
Анна Гол 
34 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров