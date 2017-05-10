Нужен анализ рынка сбыта по канц товарам

Добрый день. Нужен специалист, который проведет нам качественный анализ украинского рынка сбыта канцелярии. Интересуют оптовики, розничная торговля и онлайн магазины. Таблица для заполнения нами составлена. Нужно собрать актуальную достоверную информацию по каждой области, найти контактные данные представителей и их должность, проверить соответствие найденных номеров и почтовых адресов действительности, разнести все в таблицу по убыванию значимости. Подробности обсудим дополнительно.