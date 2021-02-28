Рерайт статьи по работе с дебиторской задолженностью

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт3 заявки817 просмотров

Объем текста: от 10000 до 15000 знаков. Требуемая уникальность: 0т 95% по text.ru Целевая аудитория: экономисты, руководители экономических служб организаций.

Текст должен быть разделен разделы (введение, ...., заключение). Название статьи всегда должно быть в форме утверждения. Например, "организация процесса бюджетирования в финансовой службе". Приветствуется включение практических примеров.

4 года назад
OrlovSerg
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Ксения
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Людмила
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад