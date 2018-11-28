Сопроводить сделку по продаже экосистемы веб-сервисов *.holding.bz

Финансовые услугиЗакрыт4 заявки198 просмотров
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Сумма сделки - 1 000 000 евро.

Продается домен + сервера + ПО + лицензии на ПО + юрлицо + раскрученные аккаунты на ресурсах.

Сделка с иностранным инвестором переводом в Российский банк, оттуда совместная закладка в ячейку суммы покупателем, передача всех прав и разблокировка доступа к ячейке продавцу.

Нужно грамотно сопроводить.

Кто что за это хочет?

5 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)