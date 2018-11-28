Добрый день. Нам нужно обнародовать финансовую отчетность и аудиторское заключение на своем сайте до 31 мая 2019г. Оказываете ли вы подобную услугу? Татьяна Федоровна
Сопроводить сделку по продаже экосистемы веб-сервисов *.holding.bz
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сумма сделки - 1 000 000 евро.
Продается домен + сервера + ПО + лицензии на ПО + юрлицо + раскрученные аккаунты на ресурсах.
Сделка с иностранным инвестором переводом в Российский банк, оттуда совместная закладка в ячейку суммы покупателем, передача всех прав и разблокировка доступа к ячейке продавцу.
Нужно грамотно сопроводить.
Кто что за это хочет?
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