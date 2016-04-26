Задача – найти кредитного брокера

Финансовые услугиЗакрыт4 заявки183 просмотра
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Всех приветствую!  

Требуется найти банковскую организацию/кредитного брокера/кредитный сервис, которые готовы работать с клиентами по всей России осуществляя выдачу кредитов на покупку франшизы различным физическим лицам.  

Задача: найти и провести первичные переговоры  

Хороший бонус за результат – найденного партнера в этой области

7 лет назад
igarok92
Игорь 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад