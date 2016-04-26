Задача – найти кредитного брокера

Бизнес процесс, визуализация модели с привязкой к конкретному месту, расчет и оптимизация основных технико-экономических показателей процесса. В предложении укажите платформу разработки. Оплата по факту разработки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех приветствую!
Требуется найти банковскую организацию/кредитного брокера/кредитный сервис, которые готовы работать с клиентами по всей России осуществляя выдачу кредитов на покупку франшизы различным физическим лицам.
Задача: найти и провести первичные переговоры
Хороший бонус за результат – найденного партнера в этой области
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