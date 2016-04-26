Моделирование процесса Шиномонтажа (в Anylogic или др.)

Финансовые услугиЗакрыт2 заявки162 просмотра
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Бизнес процесс, визуализация модели с привязкой к конкретному месту, расчет и оптимизация основных технико-экономических показателей процесса.

В предложении укажите платформу разработки. Оплата по факту разработки.

7 лет назад
rabtsevby
41 годБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 года назад