Задачка на аналитику

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт4 заявки527 просмотров

Здравствуйте, есть задачка на сегодня на аналитику.

Нужно сделать небольшой ресерч, нужен человек, который сможет собрать информацию 

по аналитике - рынок B2B продаж в мире, офлайн продажи против онлайн, сравнение маркетплейсов (продукт заказчиков vs Alibaba + другие крупнейшие площадки) .

Данные по рынку

Сравнение с конкурентами

Объём рынка и в разбивке по долям каждой отдельно взятой компании

Там не так много но

1) инфу сложновато искать, хорошо бы хоть немного знать английский

+ 2) нужна проверка цифр с аргументацией

5 лет назад
guest_15923940452042
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Финансовые услуги