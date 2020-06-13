Задачка на аналитику

Здравствуйте, есть задачка на сегодня на аналитику.

Нужно сделать небольшой ресерч, нужен человек, который сможет собрать информацию

по аналитике - рынок B2B продаж в мире, офлайн продажи против онлайн, сравнение маркетплейсов (продукт заказчиков vs Alibaba + другие крупнейшие площадки) .

Данные по рынку

Сравнение с конкурентами

Объём рынка и в разбивке по долям каждой отдельно взятой компании

Там не так много но

1) инфу сложновато искать, хорошо бы хоть немного знать английский

+ 2) нужна проверка цифр с аргументацией