Есть пример работы магазина с инвестициями в 100 т.р. и на трафике 70 человек в день (количество заказов, прибыль и проч) Также есть пример работы магазина (количество заказов, прибыль) на трафике в 300 человек в ...
Задание по производным финансовым инструментам
Производные финансовые инструменты
Задание - составить модельный портфель и прохеджировать его по индексу ртс.
Для этого используем ресурсы:
http://www.plan.ru прокручиваем бегунок вниз и справа видим как выглядит модельный портфель
http://quote.rbc.ru/shares/ прокручиваем вниз видим карту рынка, в каждой отрасли там представлены наиболее прибыльные компании,
http://quote.rbc.ru/consensus/shares/ прогноз цен, в каждой отрасли выбираем те компании, которые будут в нашем портфеле, а затем смотрим консенсус, выбирать нужно те акции, которые в будущем будут расти.
работа состоит из титульного листа, 1 этап - составляем портфель, 2 этап - хеджируем его, отвечаем на вопрос, какой способ хеджирования выбрали и почему.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Финансовые услуги3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Приветствую! 1. Есть кредитный калькулятор - ГРАФИК маленький 2.xlsx тут нужно поправить, что бы все графы входили на страницу для печати(последняя колонка калькулятора не входит) 2. Сделать по аналогии ...Завершен11 лет назад
Разработать маркетинг-план для сетевой компании. Необходимо знание маркетинга двух компаний: AllTogetherin.com и MegaPLUS24.com В основе проекта должны быть лучшие стороны обоих компаний, но внешне наш маркетинг должен быть не похож. Стоимость и ...Финансовые услуги1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Дисциплина финансовая и налоговая отчетность. Были условия задачи, по которым был составлен бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках. Далее, добавились новые условия.. Соответственно изменятся формы отчётности ...Закрыт11 лет назад
учебная практика, вариант 6Завершен11 лет назад
Требуется написать бизнес план для стартапа ansa24 точка ru для получения инвестиций. Предпочтение отдам исполнителям, которые смогут предоставить для ознакомления какой-нибудь готовый бизнес план и желательно бизнес план стартапа. Также желательно, чтобы исполнитель ознакомился ...Финансовые услугинет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист по написанию бизнес -плановЗакрыт11 лет назад
- $100
http://yadi.sk/d/0Vd3E5pzQSvGi все задания здесь IMG_5421.jpg и IMG_5422.jpg вопросы для экзамена которые надо по нескольки предложений раписать емко для экзамена (типо шпаргалки) 500 руб. Задача 1. Группировка активов и активов ...Завершен11 лет назад
Нужно сделать до раздела 3.2 включительно.нужно с 2 по 3 пункт Все рассчеты в общем.19 вариантЗакрыт11 лет назад
Ищем специалистов, кто занимается разработкой франшниз. Состав франч.пакета должно входить - 1. стандартизация предприятия 2. концепция франчайзинга 3. презентационные материалы. Присылайте ваши заявки, цены, примеры работ, если есть.Финансовые услуги1 заявкаЗакрыт11 лет назад