Задание по производным финансовым инструментам

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
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Производные финансовые инструменты

Задание - составить модельный портфель и прохеджировать его по индексу ртс.

Для этого используем ресурсы:

http://www.plan.ru прокручиваем бегунок вниз и справа видим как выглядит модельный портфель

http://quote.rbc.ru/shares/ прокручиваем вниз видим карту рынка, в каждой отрасли там представлены наиболее прибыльные компании,

http://quote.rbc.ru/consensus/shares/ прогноз цен, в каждой отрасли выбираем те компании, которые будут в нашем портфеле, а затем смотрим консенсус, выбирать нужно те акции, которые в будущем будут расти.

работа состоит из титульного листа, 1 этап - составляем портфель, 2 этап - хеджируем его, отвечаем на вопрос, какой способ хеджирования выбрали и почему.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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