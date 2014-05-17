Задание по производным финансовым инструментам

Производные финансовые инструменты

Задание - составить модельный портфель и прохеджировать его по индексу ртс.

Для этого используем ресурсы:

http://www.plan.ru прокручиваем бегунок вниз и справа видим как выглядит модельный портфель

http://quote.rbc.ru/shares/ прокручиваем вниз видим карту рынка, в каждой отрасли там представлены наиболее прибыльные компании,

http://quote.rbc.ru/consensus/shares/ прогноз цен, в каждой отрасли выбираем те компании, которые будут в нашем портфеле, а затем смотрим консенсус, выбирать нужно те акции, которые в будущем будут расти.

работа состоит из титульного листа, 1 этап - составляем портфель, 2 этап - хеджируем его, отвечаем на вопрос, какой способ хеджирования выбрали и почему.