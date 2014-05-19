Антикризисное управление

$100
Финансовые услугиЗавершен1 заявка167 просмотров
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http://yadi.sk/d/0Vd3E5pzQSvGi все задания здесь

IMG_5421.jpg и IMG_5422.jpg вопросы для экзамена которые надо по нескольки предложений раписать емко для экзамена (типо шпаргалки) 500 руб.

Задача 1. Группировка активов и активов бухгалтерского баланса.

Задача 2. Анализ финансового состояния сюда идут бумаги IMG_5427.jpg

IMG_5428.jpg это тоже но крупнее

IMG_5429.jpg сюда же

IMG_5430.jpg тоже только может получше видно

IMG_5431.jpg сюда же.

Все должно быть в задачах по компании ООО "Авиакомпания ЮТэйр" - это относится ко всем 3 задачам. Данные в доках которые приложены

Задача 3.

IMG_5425.jpg

IMG_5426.jpg

Задача 4. Расчет порога рентабельности и запаса "дефицита" финансовых средств ООО "Авиакомпания ЮТэйр" - данные берем из финансовых отчетов выше. Все делается по этой авиакомпании.

Все делается в Microsoft Exel 2005-2007.

Срок к утру-обеду воскресенья край утро понедельника, 6 утра по Москве, если уверены просто беритесь, я как буду в сети (утро в субботу) или вечером в сб, я подтвержу ваше участие, сроки небольшие, потому нет времени. Стоимость за задачи 900 руб. Не нравится цена предлагайте свою.

Оплата по вебмани рубли.

Возможна безопасная сделка, также можем доплатить за срочность.

10 лет назад
trend
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
82 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
avt0r
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$90
1 день
Хотя сначала боялась платить предоплату, так как раньше не сотрудничали, все прошло гладко и без задоринки, а главное в срок получили работу, за что очень признательны.
Сотрудничество прошло успешно.
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