Антикризисное управление

http://yadi.sk/d/0Vd3E5pzQSvGi все задания здесь

IMG_5421.jpg и IMG_5422.jpg вопросы для экзамена которые надо по нескольки предложений раписать емко для экзамена (типо шпаргалки) 500 руб.

Задача 1. Группировка активов и активов бухгалтерского баланса.

Задача 2. Анализ финансового состояния сюда идут бумаги IMG_5427.jpg

IMG_5428.jpg это тоже но крупнее

IMG_5429.jpg сюда же

IMG_5430.jpg тоже только может получше видно

IMG_5431.jpg сюда же.

Все должно быть в задачах по компании ООО "Авиакомпания ЮТэйр" - это относится ко всем 3 задачам. Данные в доках которые приложены

Задача 3.

IMG_5425.jpg

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Задача 4. Расчет порога рентабельности и запаса "дефицита" финансовых средств ООО "Авиакомпания ЮТэйр" - данные берем из финансовых отчетов выше. Все делается по этой авиакомпании.

Все делается в Microsoft Exel 2005-2007.

Срок к утру-обеду воскресенья край утро понедельника, 6 утра по Москве, если уверены просто беритесь, я как буду в сети (утро в субботу) или вечером в сб, я подтвержу ваше участие, сроки небольшие, потому нет времени. Стоимость за задачи 900 руб. Не нравится цена предлагайте свою.

Оплата по вебмани рубли.

Возможна безопасная сделка, также можем доплатить за срочность.