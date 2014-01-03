Наша ситуация: Находимся на Украине. Собираемся продавать лицензии на разработанную нами программу в англоязычном интернете (основная целевая аудитория - США, Великобритания). Помимо того, собираемся оказывать услуги по настройке программы и доработке ее плагинов. Хотим иметь возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать коммерчесское предл. по продаже сайта
Примерно на 2-3 страницы.
- Похожие заказы
- $50Финансовые услуги1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Просьба помочь с определением оптовый цены для наших клиентов. В крации: Товар доставляется из США. стоимость товара складывается из следующих показателей стоимость товара у поставщика сша + стоимость траспортировки сша-москва + таможенные платежи + налоги ...Закрыт10 лет назад
Производственная практика на предприятии - производство хлебобулочных и кондитерских изделий предмет:Организация коммерческой деятельности, Тема:Страхование коммерческой деятельности. Теоритическая часть: 1.значение страхования коммерческой деятельности 2. Виды страхования предпринимательских рисков,практикуемые в современной действительности. Практическая часть: 1.Краткая характеристика предприятия. 2. Виды страхуем ых рисков на предприятии 3. ...Закрыт10 лет назад
треб. Консультации по Форекс Маржи DrawDown и оптимальное использование баланса с мультивалютным советником. к примеру баланс 10 000 USD. 4 пар одновременно на одном балансе : EURUSD, GBPAUD, EURAUD, GBPJPY Lot size 0.01 Stop Out 50% EURUSD max drawdown 15%, ...Закрыт10 лет назад
Создать финансовую модель: Проект строительства многоэтажного жилого дома в Московской области. Пишите сроки и цену. Все подробности спрашивайте в ЛС. Писать тем, кто делал подобные модели именно в строительстве.Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Требуется составление бизнес-плана бетонного завода. Пожалуйста, пишите сумму и сроки. Спасибо!Финансовые услуги6 заявокЗакрыт10 лет назад
Составить бизнес план, для получения кредита под покупку существующего бизнеса. Очень срочно.Финансовые услугинет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Надо на основе предложенных нами инвестиционных/брокерских компаний провести небольшое исследование по ним с целью проверки на соответствие нашим же критериям надежности и написать рекомендации. В нашем листе ориентировочно 40 наименований, н.п. ФИНАМ, Альпари, БКС и т.д. В ...Закрыт10 лет назад
Нужна помощь с кредитом вебмани на начаьном атестате есть сервисы где не совсем все понятно, на счет wmc кошельков именно для начального атестата и подобного оставляйте контактыЗакрыт10 лет назад
Необходимо выбрать многопрофильную компанию. Провести для нее: - Портфельный анализ и выявить стратегически значимые направления деятельности (матрица БКГ, Многокритериальная матрица Маккинзи); - Для выделенных направлений (направления) предложить возможности роста (матрица Ансоффа, Матрица внешних приобретений); - Провести анализ конкурентных ...Закрыт10 лет назад