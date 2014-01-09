Бизнес план.

Здравствуйте, Надо на основе предложенных нами инвестиционных/брокерских компаний провести небольшое исследование по ним с целью проверки на соответствие нашим же критериям надежности и написать рекомендации. В нашем листе ориентировочно 40 наименований, н.п. ФИНАМ, Альпари, БКС и т.д. В ...