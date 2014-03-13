Партнерская программа, финансовая модель

Нужна финансовая модель для партнерки (расчет прибыли в экселе)

Товар стоит от 1800 до 3000 рублей, градаций цены - 4.

Партнер, приведший клиента - получает 600 рублей с продажи.

Себестоимость товара - 1200 рублей.

Требуется

При условии

- получения прибыли не менее 70 000 рублей в месяц

- и с 1 продажи - выплата максимум 600 рублей

Нужно посчитать

- количество продаж товара (в % отношении - к примеру сколько нужно % дешевого товара, сколько дорогого товара)

- посчитать, какая скидка будет возможна для партнера (к примеру, чтобы можно предложить было акцию - партнер предлагает товар за 3000 со скидкой 10%, получая свои 600 руб комиссии, и мы работаем не в убыток)

- составить систему многоуровневых комиссий - сколько % с продаж должен получать партнер, приведший партнера, приведший партнера и тд - до 4 уровней