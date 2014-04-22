Ищу авторов для написания работ для студентов

Немного о нас: Компания «Хелпун» на рынке образовательных услуг работает уже более 8 лет. Наша компания предоставляет услуги в области образования по поиску и подбору информации из открытых источников (печатных и иные сообщения) с целью написания стандартных рефератов и контрольных работ, курсовых и дипломных проектов, так и масштабных проектов (комплексное исследование рынка) по различным направлениям. Мы являемся зарегистрированным юридическим лицом, которое несет юридическую ответственность за оказание своих услуг, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В данный момент компания набирает авторов для написания работ по разным направлениям. Работа удаленная. Город или страна проживания не имеет значения.

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