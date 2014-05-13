Нужна финансовая модель интернет магазина

Есть пример работы магазина с инвестициями в 100 т.р. и на трафике 70 человек в день (количество заказов, прибыль и проч) Также есть пример работы магазина (количество заказов, прибыль) на трафике в 300 человек в день.

Требуется финансовая модель при инвестиции в товар 1-1,5 млн руб и инвестициях в рекламу 1 млн руб