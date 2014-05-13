Нужна финансовая модель интернет магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт3 заявки287 просмотров

Есть пример работы магазина с инвестициями в 100 т.р. и на трафике 70 человек в день (количество заказов, прибыль и проч) Также есть пример работы магазина (количество заказов, прибыль) на трафике в 300 человек в день.

Требуется финансовая модель при инвестиции в товар 1-1,5 млн руб и инвестициях в рекламу 1 млн руб

11 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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