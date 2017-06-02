Брендинг автомобиля

Бренд Миринда.

Нужно разработать брендинг для автомобиля MB Atego, только боковые части. В коммуникации используем: Миринда Апельсин Ж/Б, а также слоган ДИВУЙ ВІДЧУТТЯ.

a) Файл в формате "TIFF" или "PSD" или "EPS"

b) Цветовая модель "CMYK", черный композитный С-40%, М-40%, Y-40%, K-100%

c) Масштаб - 1:1

d) Все слои должны быть слиты

e) Файл не должен содержать иных каналов, кроме CMYK

f) рекомендуется сохранять файлы с разрешением 150 dpi

для понимания стилистики и погружения в бренд - паблик в инста https://www.instagram.com/mirinda_ua/