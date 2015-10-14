Разработка логотипа и фирменного стиля интернет-магазина подарков

Фирменный стильЗакрытнет заявок136 просмотров
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Требуется разработать:

-логотип

- визитка (корпоративная, личная)

- бумажный бланк

- конверт

- пакет полиэтиленовый

- скотч для упаковки

8 лет назад
consulco
62 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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