Логотип. название салона: Saltanat Фирменный бланк Именные бейджи Визитка корпоративная Именные визитки Бланк сертификата о прохождении обучения Прайс лист (обложка папки и внутренний лист) Плакат Дизайн email-письма Результат: комплект макетов готовых к производству
Разработка логотипа и фирменного стиля интернет-магазина подарков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать:
-логотип
- визитка (корпоративная, личная)
- бумажный бланк
- конверт
- пакет полиэтиленовый
- скотч для упаковки
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