Фото арт-фото репродукции

Добрый день. Что мне нужно - не много. Мне нужны уникальные фотографии города Барнаул, но не какие-то разные, а очень конкретные. Задача исполнителя: 1. Берем фотоаппарат, хорошее настроение, в солнечный день выходим в город и начинаем фотографировать в ...