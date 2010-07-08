Создание каталога

Требуется помощь в создании печатного каталога. Мы предоставляем вам композиции из цветов (букеты). От вас необходимы качественные фотографии этих композиций(для этого необходимо чтобы вы находились в Москве) Затем оформление страниц каталога с использованием данных фотографий: единый стиль, шрифт и т.д.

Присылайте ваши работы (если были разработки в этом направлении), стоимость услуг и сроки исполнения.

Работа НЕ разовая. При хорошем выполнение будем приглашать постоянно.