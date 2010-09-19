Картинка для сайта

Требуются исполнитель по созданию креативной, реалистичной картинки для сайта www.timparts.ru. Картинка будет загружаться первой на всех страницах сайта. Нужно сделать качественно и очень красиво.

Описание картинки: 4 автомобиля стоят в ряд, сбоку друг от друга. Желательно более-менее крупно, чтоб были хорошо видны.

Размер картинки: 1050 х 475 пикселей. Картинка смещена чуть вверх, т.к. внизу будет текст.

Марки машин лева - направо:

Audi S8 - 2010 года

Mercedes W221 - 2010 года

Infiniti FX35 - 2006 года

Land Rover Range Rover Sport - 2010 года

Способ оплаты: внутренний счет Веблансера.

Укажите свою цену, время исполения, желательно примеры работ. Цена должна соответствовать качеству.

С исполнителем сотрудничество будет продолжено по другим проектам.