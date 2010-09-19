Картинка для сайта

Требуется помощь в создании печатного каталога. Мы предоставляем вам композиции из цветов (букеты). От вас необходимы качественные фотографии этих композиций(для этого необходимо чтобы вы находились в Москве) Затем оформление страниц каталога с использованием данных фотографий: ...
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Требуются исполнитель по созданию креативной, реалистичной картинки для сайта www.timparts.ru. Картинка будет загружаться первой на всех страницах сайта. Нужно сделать качественно и очень красиво.
Описание картинки: 4 автомобиля стоят в ряд, сбоку друг от друга. Желательно более-менее крупно, чтоб были хорошо видны.
Размер картинки: 1050 х 475 пикселей. Картинка смещена чуть вверх, т.к. внизу будет текст.
Марки машин лева - направо:
Audi S8 - 2010 года
Mercedes W221 - 2010 года
Infiniti FX35 - 2006 года
Land Rover Range Rover Sport - 2010 года
Способ оплаты: внутренний счет Веблансера.
Укажите свою цену, время исполения, желательно примеры работ. Цена должна соответствовать качеству.
С исполнителем сотрудничество будет продолжено по другим проектам.
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