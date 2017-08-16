Нужен фотограф для эротический съемки на тему БДСМ (модель-парень)
Фото сессия интерьера/экстерьера, персонала для центра стоматологии
Рассматриваются кандидаты из МОСКВЫ.
Для стоматологического центра нужно провести ряд фото сессий.
Фото экстерьера, интерьера, а также фото персонала.
Требования к кандидатам:
- Профессионализм и экспертность в работе
- Знание основ фотосъемки и света.
- Оперативность и старательность выполнения задач.
- Креативное, творческое мышление
- Инициативность
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