Фото сессия интерьера/экстерьера, персонала для центра стоматологии

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт5 заявок158 просмотров

Рассматриваются кандидаты из МОСКВЫ. 

Для стоматологического центра нужно провести ряд фото сессий. 

Фото экстерьера, интерьера, а также фото персонала. 

Требования к кандидатам:

  • Профессионализм и экспертность в работе
  • Знание основ фотосъемки и света.
  • Оперативность и старательность выполнения задач.
  • Креативное, творческое мышление
  • Инициативность
8 лет назад
ExtrimVF
Виталий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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