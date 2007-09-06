Фотографии отелей

Добрый день! Есть острая потребность в фотографиях высокого качества отелей Таиланда:

Bangkok - 22 отеля.

Pattaya - 40 отелей.

Koh Phuket - 39 отелей.

Koh Samui - 12 отелей.

Полный список отелей в аттаче.

Готовы приобрести фотографии из Вашей личной коллекции. Нужны фотографии не всех подряд отелей, а по заданному списку, который можно будет согласовать непосредственно со мной. Спасибо.