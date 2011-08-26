Время от времени нашей студии необходимо сфотографировать пару десятков предметов. Поэтому, мы ищем студию и исполнителей на предметную съемку. В этот раз у нас металлическая посуда (кастрюли, ложки, вилки ...
Фотографии упаковки ювелирных изделий
Требуется отщелкать 20-30 комплектов упаковки ювелирных изделий (футляр, футляр + пакет, футляр + футляр).
По снимку на комплект с последующей обработкой.
Оконечное изображение упаковки должно быть расположено на белом фоне.
Пример работы - в приложении.
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