Hа следующую субботу на пару часов нужен очень профессиональный фотограф для съемки детского праздника. Будет именнинник – малыш 1 годик, его гости – 2 двухлетних мальчиков и 1 шестилетняя девочка. Территориально – м.Бибирево, ресторан. Буду ...
Предметная съемка.
Время от времени нашей студии необходимо сфотографировать пару десятков предметов.
Поэтому, мы ищем студию и исполнителей на предметную съемку.
В этот раз у нас металлическая посуда (кастрюли, ложки, вилки и прочее). Например — http://www.alexandersivov.ru/files/SK-150.jpg. Всего около 20 предметов.
Требуется подготовка объектов к съёмке, выбор выгодного ракурса и освещения. Работа с тенями, бликами, рефлексами на глянцевых и матовых поверхностях. На выходе требуются файлы в формате tiff, с обтравочными контурами.
Минимальные требования:
— студия;
— наличие лайт-куба или большого стола для предметной съемки.
Гарантируем:
— четко поставленные задачи;
— адекватную по размеру и вовремя по срокам оплату;
— интересную и качественную работу, без сгоревших сроков;
— удобную систему взаимодействия.
Соискателю необходимо прислать фотографию студии, портфолио (или ссылку на него), контактные данные и стоимость одного кадра на ящик — [email protected].
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