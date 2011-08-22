Предметная съемка.

Время от времени нашей студии необходимо сфотографировать пару десятков предметов.

Поэтому, мы ищем студию и исполнителей на предметную съемку.

В этот раз у нас металлическая посуда (кастрюли, ложки, вилки и прочее). Например — http://www.alexandersivov.ru/files/SK-150.jpg. Всего около 20 предметов.

Требуется подготовка объектов к съёмке, выбор выгодного ракурса и освещения. Работа с тенями, бликами, рефлексами на глянцевых и матовых поверхностях. На выходе требуются файлы в формате tiff, с обтравочными контурами.

Минимальные требования:

— студия;

— наличие лайт-куба или большого стола для предметной съемки.

Гарантируем:

— четко поставленные задачи;

— адекватную по размеру и вовремя по срокам оплату;

— интересную и качественную работу, без сгоревших сроков;

— удобную систему взаимодействия.

Соискателю необходимо прислать фотографию студии, портфолио (или ссылку на него), контактные данные и стоимость одного кадра на ящик — [email protected].