Фотографирование игрушек

ФотосъемкаЗакрыт6 заявок340 просмотров
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Нужен фотограф в Москве. Фоткать вязаные игрушки. Фотки нужно также и обрабатывать.

На игрушки можно посмотреть здесь: http://www.jemper.ru

Нужна исключительно качественная съёмка и обработка, которые смогут подчеркнуть уникальность, эксклюзивность и клёвость этих вязаных игрушек.

Фотки для сайта. (Сайт будет другим - не тот, что сейчас, с другим дизайном)

Интересует:

- портфолио,

- наличие студии или возможность приехать домой с оборудованием (метро Первомайская),

- стоимость работ (за игрушку, если за час - то сколько в час сделаете игрушек примерно),

- стоимость работ по обработке (если уже не включено выше, за одну фотку)

Ждём ваши комментарии, готовы ответить на любые дополнительные вопросы.

12 лет назад
seogad
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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