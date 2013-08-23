Фотосъемка клиники, оборудования, персонала

Необходимо снять оборудование на складе в Санкт-Петербурге для интернет магазина. Есть как небольшие позиции так и не подъемные :) поэтому придется работать в условиях складского помещения. Позиций много, 22 страницы перечень. Каждый объект желательно снять ...
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Необходима профессиональная фотосъемка стоматологической клиники, врачей клиники и администрации, а также съемка некоторого оборудования.
местонахождение клиники - ГОРОД МИНСК!!! РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ.
Фото буду использоваться для сайта клиники, в рекламной продукции.
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